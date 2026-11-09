Irmão Hemerson toma posse como vereador na Câmara de Araguaína

Suplente do PSD assume a vaga do deputado estadual licenciado Marcos Duarte por 90 dias; sessão também marcou o retorno dos vereadores Terciliano Gomes e Luciano Santana

Por Redação

Nesta terça-feira, 9/11, durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de Araguaína, foi realizada a posse do suplente Hemerson Cavalcante, o Irmão Hemerson (PSD). Ele assume, por 90 dias, a cadeira deixada pelo vereador e deputado estadual licenciado Marcos Duarte. Ao término do período, o vereador Soldado Alcivan retornará ao Legislativo.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara, Max Fleury, destacou a trajetória de Marcos Duarte e ressaltou a importância da política como instrumento de transformação social. “Aprendi muito com o vereador e hoje deputado estadual Marcos Duarte. Sempre admirei o jeito diferente que ele faz política e cuida das pessoas. Quando estivemos reunidos, eu, Lucas Campelo e Marcos, sonhávamos com esse momento. Hoje vemos um deputado federal e um deputado estadual representando nossa cidade. Sempre acreditei que Araguaína precisava estar cada vez mais presente no cenário estadual”, afirmou.

Em seu discurso de posse, Irmão Hemerson agradeceu a Deus pela oportunidade e falou sobre sua história de vida e o compromisso com a população. “Primeiramente, agradeço a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Hoje se realiza um sonho que sempre carreguei comigo. Acredito que a política é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Sou filho de professores e cresci acompanhando de perto o trabalho do meu pai na vida pública. Sei o que é política e os motivos que me fizeram colocar meu nome à disposição da sociedade de Araguaína. Quero honrar essa confiança trabalhando com dedicação e responsabilidade”, declarou.

Além da posse, a sessão também marcou o retorno dos vereadores Terciliano Gomes e Luciano Santana às atividades legislativas.Na pauta, os parlamentares ainda apreciaram e votaram requerimentos voltados às demandas da população, dando continuidade aos trabalhos legislativos da Casa.