Justiça Federal em Araguaína abre hoje processo seletivo para função comissionada

Por Redação

A Subseção Judiciária de Araguaína, vinculada à Seção Judiciária do Tocantins, abriu nesta segunda-feira (2) o Processo Seletivo Externo Simplificado para preenchimento da função comissionada de Assistente Adjunto II (FC-02). A seleção é destinada a servidores públicos efetivos do Estado do Tocantins, de outros Estados da Federação ou de Municípios, desde que sejam bacharéis em Direito.

, no período de 2 de março até às 15h do dia 6 de março de 2026, com o assunto “Processo Seletivo Externo Simplificado – FC-02 – Araguaína”. Os interessados devem enviar currículo atualizado e contracheque do cargo efetivo para o e-mail [email protected] , no período de 2 de março até às 15h do dia 6 de março de 2026, com o assunto “Processo Seletivo Externo Simplificado – FC-02 – Araguaína”.

O processo seletivo será composto por quatro etapas eliminatórias: análise de currículo, entrevista semiestruturada com avaliação de perfil comportamental, entrevista final com os dirigentes da Subseção e análise de vida pregressa, com apresentação da documentação exigida. As entrevistas estão previstas para começar no dia 9 de março, e o resultado final deve ser divulgado até 20 de março de 2026.

Entre as atribuições do cargo estão o suporte administrativo à Secretaria da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Araguaína, apoio na movimentação e controle de processos, auxílio na elaboração de minutas de atos judiciais, suporte às sessões de julgamento, comunicação com outros órgãos públicos e unidades da Seccional, além de atividades relacionadas à instrução e ao andamento processual.

O servidor selecionado receberá a função comissionada FC-02, no valor de R$ 1.413,14, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.860,51. O edital com todas as informações está disponível na seção “Avisos” do portal institucional.