Arte, solidariedade e transformação social: ACIG, Rotary Club Gurupi e Cinema Mobi Cine realizam VI edição do Criança no Cinema

Nesta quinta-feira, 30, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), em parceria com o Rotary Club Gurupi, o Cinema Mobi Cine e o Hemocentro de Gurupi, realizam a VI edição do Projeto Criança no Cinema, uma ação que une cultura, solidariedade e cidadania em uma experiência inesquecível.

Por Redação

O projeto tem como propósito inserir crianças que vivem realidades sociais diversas no universo cinematográfico, proporcionando momentos de aprendizado, reflexão e diversão. A iniciativa busca fortalecer a autoestima, despertar potencialidades e mostrar como o cinema pode ser uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e social.

Desde sua criação, o Criança no Cinema já beneficiou mais de 1.000 crianças. Nesta edição, a meta é ampliar ainda mais esse impacto, levando a magia do cinema para cerca de 385 crianças.

Neste ano, a ação ganha um novo reforço de solidariedade: o Hemocentro de Gurupi se une ao projeto com uma campanha de doação de sangue, estimulando o espírito de empatia e o compromisso com o próximo. A parceria inclui ainda a participação do Colégio Militar de Gurupi, que promoveu uma competição saudável entre as turmas. A classe que conseguisse o maior número de doadores teria a oportunidade de representar o colégio no projeto, vivenciando uma experiência educativa e social junto à ACIG.

Com iniciativas como essa, a associação reafirma seu compromisso em promover valores de empatia, responsabilidade coletiva e desenvolvimento humano, inspirando crianças e adultos a acreditarem no poder da solidariedade e da arte.

“A ACIG agradece imensamente às empresas parceiras que acreditam e investem neste projeto, tornando possível transformar sonhos em experiências reais”, informou o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim.

Cada contribuição é essencial para manter viva a magia do cinema e o espírito de solidariedade que move esta ação.

Apoio: CMEC Gurupi | Hemoto Gurupi

Empresas parceiras:

Inovatec Crédito Agro

Grupo Terra Boa

Êxito Crédito

Vegtax

Otimize Contabilidade

Agência R7

Grupo Teto

Byte Sistemas

Atis Corretora

Digitec New Sistemas

Tratortins

Posto Cometa

Formaq

Mega Contabilidade

Engenorte

Forte Contábil

Labor Contabilidade

Spaço 10 Prime

Gráfica Cometa

Portal Atitude