Assistência Social de Gurupi realiza ação em apoio às famílias afetadas pelas fortes chuvas

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 03, uma ação de apoio às famílias atingidas pela forte chuva registrada na noite desta segunda-feira, 02. A iniciativa teve como objetivo prestar assistência imediata, acolhimento e levantamento das necessidades das famílias impactadas.

Durante a ação, equipes técnicas da Assistência Social realizaram visitas domiciliares em diversos setores afetados, com destaque para a Vila São José, Setor Novo Horizonte, Setor Nova Fronteira, além de outras localidades que também sofreram prejuízos em decorrência das chuvas.

A atividade contou com o acompanhamento do secretário municipal de Assistência Social, Darcy Fonseca, juntamente com equipes multiprofissionais formadas por assistentes sociais e psicólogas, que atuaram de forma integrada durante os atendimentos. Nas visitas, foram identificados prejuízos materiais, danos estruturais nas residências e situações de vulnerabilidade social provocadas pelo evento climático.

De acordo com o secretário Darcy Fonseca, a presença do poder público neste momento é fundamental para garantir apoio às famílias.

“Nosso compromisso é estar próximo da população, especialmente em situações como essa, em que muitas famílias enfrentam perdas e dificuldades. A assistência social tem um papel essencial no acolhimento, na escuta e no encaminhamento das demandas, garantindo dignidade e proteção social a quem mais precisa”, destacou.

Durante os atendimentos, as equipes ofereceram acolhimento, escuta qualificada, orientações às famílias, além do levantamento das necessidades emergenciais e encaminhamentos para a rede de apoio e os serviços socioassistenciais disponíveis no município.

As informações coletadas durante as visitas servirão como base para o planejamento de ações futuras e para a continuidade do acompanhamento das famílias atingidas.