ATM afirma que Encontro dos Prefeitos em Brasília foi decepcionante: “Não houve sinal do Governo Federal para ajudar os Municípios”

da redação

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Diogo Borges, juntamente com uma comitiva de mais de 70 prefeitos do Tocantins, participou da abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, nesta terça-feira, 11, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

Neste início de 2025, milhares de prefeitos iniciaram uma nova gestão, muitos deles pela primeira vez. Nesse sentido, o Governo Federal organizou o encontro com o objetivo de favorecer a continuidade das políticas públicas e para o fortalecimento das parcerias entre o Governo Federal e os Municípios. Essa é a terceira edição do evento e reuniu mais de 20 mil municipalistas.

O presidente da ATM compôs o dispositivo de honra da abertura do evento e ouviu diversos discursos, como de presidentes de entidades nacionais representantivas dos Municípios, de ministros, do presidente da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, respectivamente, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Diogo Borges destacou que o evento proporcionou diálogo entre o Governo Federal e os gestores municipais, mas que os municipalistas sentiram falta da apresentação, pelo Governo, de alternativas aos Municípios para o enfrentamento de crises.

“A sensação que temos é de decepção, pois em nenhum momento da abertura houve um sinal do Governo Federal para ajudar os Municípios a enfrentar as crises, seja ela financeira, fiscal, previdenciária. Os discursos foram bonitos mais nada de muito concreto para os Municípios. A gente precisa de mais ação, pois não existe Brasil rico com Municípios pobres. Esperávamos que o Governo Federal apresentasse alternativas nas diversas áreas, para melhorar a vida das pessoas. Decepcionado, mas esperanço pelo diálogo entre o Governo Federal e o Municipalismo Brasileiro”, disse.

Além da abertura com as autoridades, o Encontro promove mais de 170 atividades simultâneas nos auditórios e salas do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e segue com programação normal nesta quarta-feira, 12, e será encerrado nesta quinta-feira, 13.