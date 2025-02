Augustinópolis sedia o Maverick Day: Novas Perspectivas para Liderança e Inovação

Por Redação

No dia 3 de fevereiro, a cidade de Augustinópolis, no Tocantins, foi o palco do Maverick Day – Os Códigos da Liderança, um evento que trouxe uma nova visão sobre liderança e inovação.

O encontro contou com a presença do renomado especialista em liderança disruptiva, Vânio Rodrigues.

A programação teve início às 9h, com uma palestra destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Às 15h, ocorreu uma sessão com servidores da Prefeitura e convidados especiais, onde Vânio Rodrigues, com mais de 15 anos de experiência em cargos estratégicos, compartilhou valiosos ensinamentos sobre os princípios milenares que sustentam uma liderança inovadora e contemporânea.

Sobre o Palestrante

Rodrigues possui uma trajetória notável. Ele atuou como Secretário de Saúde de Gurupi por três anos, ocupou a Direção-Geral do Hospital Regional de Araguaína por três anos e foi Secretário Municipal de Saúde de Dueré por oito anos, cargo que retornou recentemente. Com formação em Administração, pós-graduação em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde, além de especialização como Chief Happiness Officer (CHO), focando em Cultura de Felicidade e Engajamento dos Colaboradores, Rodrigues já impactou plateias em diversos municípios com seus insights transformadores.

Destaques da Palestra

– Princípios de Liderança Disruptiva: Estratégias para romper com padrões tradicionais e promover inovação no ambiente de trabalho.

– Códigos de Liderança Contemporânea: Adaptações estratégicas que influenciam comportamentos e desempenho organizacional.

– Cultura de Felicidade e Engajamento: Ferramentas para criar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

Experiência do Palestrante

Vânio Rodrigues é amplamente reconhecido por sua habilidade em traduzir conceitos complexos em práticas acessíveis e eficazes. Sua experiência diversificada em engajar diversos públicos assegura que cada palestra seja repleta de inspiração e reflexão.