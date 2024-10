Baixo nível do Rio Araguaia preocupa ribeirinhos em Xambioá

O baixo nível das águas do Rio Araguaia tem causado preocupação entre os ribeirinhos que vivem às suas margens, em Xambioá, no norte do Tocantins. A situação atípica, resultado de um período prolongado de estiagem, tem modificado drasticamente a paisagem local. Diversas ilhas surgiram no meio do rio, e trechos que antes só eram acessíveis por barco agora podem ser atravessados por carros e motos.

Para as comunidades que dependem do rio para sua subsistência, seja na pesca ou no transporte, a diminuição drástica do volume de água é alarmante. O cenário atual afeta não apenas a vida cotidiana dos ribeirinhos, mas também o ecossistema da região, com a fauna e a flora aquáticas já demonstrando sinais de impacto. Além disso, as atividades turísticas, que movimentam a economia local, também estão sendo prejudicadas.