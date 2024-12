Câmara Municipal de Gurupi aprova valorização dos professores com Semana de Saco Cheio

Por Wesley Silas

A Câmara Municipal de Gurupi aprovou o Projeto de Lei nº 71/2027, proposto pelo vereador Jair do Povo, que institui a “Semana do Saco Cheio” no calendário oficial da educação municipal. Com a aprovação, os professores terão uma semana de folga durante o ano letivo.

“É com grande satisfação que anuncio a aprovação do Projeto de Lei ‘Semana do Saco Cheio’, de minha autoria, pela Câmara Municipal. O objetivo deste projeto é assegurar uma semana de descanso aos professores da rede municipal, reconhecendo o árduo trabalho desses profissionais na educação das nossas crianças e jovens”, afirmou Jair do Povo.

Embora a semana já existisse anteriormente apenas como um decreto, a lei, após ser sancionada pela prefeita Josi Nunes, oficializa e garante esse direito aos educadores.