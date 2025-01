Ao lado do prefeito de Cariri, deputado Eduardo Fortes anuncia novos recursos para o município

Da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes visitou, nesta semana, o município de Cariri, onde se reuniu com o prefeito Elton Moreira (Tetin) para tratar de importantes investimentos na cidade. Durante o encontro, o parlamentar destacou a recente reinauguração do cemitério municipal, que passou por uma reforma completa. As obras incluíram a revitalização do muro, do portão, além de melhorias internas e externas, proporcionando um espaço mais organizado e digno para a comunidade.

Outro destaque da visita foi a confirmação da reinauguração do Ginásio Poliesportivo de Cariri, que ocorrerá na próxima segunda-feira. A reforma do ginásio foi possível graças à solicitação do deputado Eduardo Fortes junto ao Governo do Estado, garantindo um espaço moderno e adequado para a prática de esportes e eventos comunitários.

Além das melhorias já realizadas, o deputado Eduardo Fortes anunciou a destinação de uma emenda para a reforma do Balneário do município, um ponto turístico que será revitalizado para atrair mais visitantes.

Eduardo Fortes também ressaltou os recursos já enviados para a área da saúde em Cariri e reafirmou seu compromisso em apoiar todas as iniciativas necessárias para o crescimento da cidade. “Estou aqui para ser parceiro em tudo que o prefeito Tetin precisar. Juntos, estamos trabalhando para garantir que Cariri continue a crescer e a oferecer melhores condições para seus moradores”, afirmou o deputado.