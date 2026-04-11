Fé e música: Cariri realiza Dia do Católico com show nacional de Ramon e Rafael

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, prepara uma programação inédita para celebrar o Dia do Católico no município. Pela primeira vez, a data será marcada por um evento especial que une fé, emoção e música, reunindo a comunidade em um grande momento de espiritualidade.

A celebração acontece no sábado, dia 9 de maio, na Praça Pedro Batista, a partir das 19h30, com a realização da Santa Missa e, logo em seguida, um show nacional com a dupla católica Ramon e Rafael, reconhecida em todo o país pelo trabalho de evangelização por meio da música.

A dupla

Naturais de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Ramon e Rafael ganharam projeção nacional após participação no programa The Voice Brasil, em 2019. Desde então, consolidaram carreira no segmento católico, com projetos como “O Som da Igreja”, além do álbum “O Tempo”, e forte presença nas redes sociais, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil.

O prefeito Tetin destacou a importância da iniciativa para o município. “Pela primeira vez, Cariri realiza uma programação especial em comemoração ao Dia do Católico, reconhecendo a importância da fé na vida da nossa população. Assim como já celebramos o Dia do Evangélico, este é um momento de valorização de todas as denominações e comunidades religiosas”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Bismarque Pereira, reforçou o convite à população. “Preparamos uma noite especial, pensada com carinho para toda a comunidade. Será um momento de fé, união e celebração, com uma atração que tem forte identificação com o público”, destacou.

A expectativa é de grande participação popular, consolidando o evento como um marco no calendário cultural e religioso de Cariri do Tocantins.