Cariri do Tocantins realiza mobilização de combate ao trabalho infantil no comércio local

Da Redação

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariri do Tocantins promoveu, nesta terça-feira (16), uma ação de conscientização contra o trabalho infantil nos estabelecimentos comerciais da cidade. A iniciativa reuniu órgãos da rede de proteção infantojuvenil com o objetivo de orientar comerciantes e moradores sobre a legislação vigente e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Integração da rede de proteção

A mobilização contou com a participação técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Conselho Tutelar e do Programa Família Acolhedora. Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Secretaria Municipal de Educação também integraram as equipes de abordagem.

A atividade faz parte da campanha nacional “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”, que pauta os prejuízos do trabalho precoce no desenvolvimento escolar, social e biopsicossocial dos menores de idade.

Articulação institucional e permanência

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Carvalho, a abordagem direta no setor comercial visa descentralizar a fiscalização e engajar a sociedade civil na identificação de vulnerabilidades. A gestora ressaltou que a erradicação do problema depende do monitoramento compartilhado entre as instituições públicas e a comunidade. A administração municipal informou que a ação no comércio faz parte de um cronograma permanente de monitoramento e prevenção.

Cenário socioassistencial

A eficácia de campanhas públicas de conscientização comercial reside na capacidade do município de converter a visibilidade do tema em denúncias formais e fluxos contínuos de atendimento. Embora a mobilização conjunta demonstre a articulação das ferramentas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Cariri do Tocantins, o principal desafio das políticas públicas locais permanece na sustentabilidade dessas ações ao longo do ano, especialmente no suporte socioeconômico às famílias em situação de vulnerabilidade, raiz estrutural do trabalho infantil.