Cariri do Tocantins recebe Selo Município Amigo do Futuro em reconhecimento às políticas voltadas à primeira infância

Por Redação

O município de Cariri do Tocantins foi reconhecido com o Selo Município Amigo do Futuro, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, durante cerimônia realizada em Palmas na última sexta-feira, 12. A premiação destacou cidades que vêm desenvolvendo políticas públicas eficazes voltadas ao cuidado e à proteção da primeira infância.

A entrega do selo marcou o encerramento da quarta fase do programa TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância, edição 2025, uma iniciativa que incentiva boas práticas nas áreas de saúde, educação, proteção social e cidadania em todo o estado.

O reconhecimento coloca Cariri entre os municípios tocantinenses que se destacam na implementação de ações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças, com políticas que fortalecem o atendimento às famílias e ampliam o acesso aos serviços públicos.

Durante a solenidade, o prefeito Tetin destacou que a conquista é resultado do compromisso da gestão municipal em investir no futuro da cidade por meio das crianças. “Esse reconhecimento nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Cuidar das crianças é cuidar do futuro da nossa cidade. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e dedicação para garantir mais oportunidades e qualidade de vida para as famílias de Cariri”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama Ana Paula Carvalho também ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelas equipes que atuam diretamente nas políticas sociais. “Esse selo representa o esforço de toda a nossa equipe e de cada profissional que trabalha diariamente para garantir proteção, cuidado e oportunidades para as nossas crianças e suas famílias. É um reconhecimento que fortalece ainda mais nosso compromisso com a primeira infância”, destacou.

O selo é concedido aos municípios que apresentam resultados positivos em indicadores sociais, planejamento municipal e evidências de impacto nas políticas públicas voltadas às crianças. A avaliação é realizada por uma comissão técnica do Tribunal de Contas, em conjunto com instituições parceiras que integram o programa.

Com a certificação, Cariri do Tocantins passa a integrar o grupo de cidades tocantinenses reconhecidas pelo compromisso com o desenvolvimento infantil e com a construção de um futuro com mais oportunidades para as novas gerações.