da redação

Na noite desta quinta-feira (28), por volta das 19h25, equipes da Ecovias do Araguaia atenderam a uma ocorrência de colisão traseira no km 681 da BR-153, entre Gurupi e Cariri (TO). O acidente envolveu um veículo leve e um caminhão, resultando em uma vítima com ferimentos leves, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Gurupi.

A pista não precisou ser interditada, e o tráfego seguiu normalmente após o registro da ocorrência. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.