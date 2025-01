Cariri do Tocantins: Governador Wanderlei Barbosa entrega reforma do Ginásio Poliesportivo que recebeu R$ 1,8 milhão do Governo do Tocantins

Aguardada pela comunidade, a reforma do local foi completa, contemplando a instalação de uma nova cobertura metálica, reforma de banheiros e vestiários

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, entregou, na tarde desta segunda-feira, 20, a reforma do Ginásio Poliesportivo Luiz Orlando Pompeu, localizado no município de Cariri do Tocantins. A obra, aguardada pela população há mais de uma década, teve um investimento de R$ 1.831.293,05 do Governo do Estado.

“Hoje é um dia de celebração para Cariri e para a juventude desta cidade. Estamos entregando um ginásio completamente revitalizado, um espaço que estava fechado e abandonado há mais de 10 anos. Agora, esse local volta a ser um centro de prática esportiva e convivência para os nossos jovens e para a comunidade em geral da cidade. O esporte é uma prioridade do nosso governo. Temos trabalhado para revitalizar as praças esportivas em todo o estado”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Esportes e Juventude (Seju), Atos Gomes, destacou que espaços de qualidade proporcionam oportunidades para a juventude e fortalecem o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

“Hoje, ao lado do governador Wanderlei Barbosa, entregamos este grande ginásio na região sul do estado. Um investimento de mais de R$ 1,8 milhão, que estava impossibilitado para a prática esportiva há mais de dez anos. Agora, com muita alegria, entregamos à população de Cariri um local totalmente reformado, que será fundamental para nossos jovens, esportistas e para grandes competições”, declarou Atos Gomes.

Reforma completa

A reforma incluiu uma revitalização geral do espaço, contemplando a instalação de uma nova cobertura metálica, reforma de banheiros e vestiários, pintura geral, atualização das instalações elétricas e hidrossanitárias, além da implantação de um sistema de proteção e combate a incêndios e outras melhorias estruturais.

O prefeito de Cariri do Tocantins, Elton Moreira, enfatizou que a comunidade aguardava por este momento.

“Este é um dia especial para nós. Agradecemos ao governador Wanderlei por compreender a importância dessa obra para nosso município e para os nossos jovens. É uma obra aguardada há mais de dez anos pela população, e hoje realizamos o sonho dessa comunidade. Fica meu agradecimento à Secretaria de Esportes e ao nosso governador, Wanderlei Barbosa”, finalizou.

A jovem atleta Maria Fernanda Alves comentou que os jovens de Cariri aguardavam ansiosamente por um local digno para a prática esportiva.

“Estamos muito felizes com essa reforma. Ter um espaço novo e bem estruturado como esse é uma conquista para toda a comunidade. Agora temos um local digno para praticar esportes e realizar competições. Eu e toda a juventude de Cariri estávamos ansiosos por este ginásio”, declarou Maria Fernanda Alves.

