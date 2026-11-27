da redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, inaugurou, na manhã desta sexta-feira, 27, o Centro de Comércio Popular Espaço do Produtor. Localizada na Feira do Produtor, a estrutura conta com 10 boxes com portas automatizadas e foi entregue em parceria com o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS).

Os novos boxes vão oferecer a pequenos produtores e microempreendedores um local fixo para expor e vender seus produtos. A entrega amplia a estrutura da feira, cria condições para a geração de renda e aproxima a comunidade de quem produz no município.

O prefeito Elton Moreira, o Tetin, destacou o que a entrega representa para os pequenos negócios do município. “Hoje é um dia muito importante para Cariri. Estamos entregando à nossa população 10 boxes com portas automatizadas. Isso vai fortalecer a nossa economia local, o nosso pequeno produtor e o nosso microempreendedor. É uma entrega de muita importância para a nossa população”, afirmou.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Milton Neris, ressaltou que os boxes oferecem ao pequeno empreendedor segurança para guardar as mercadorias e um local onde os clientes poderão encontrá-lo regularmente. “O produto que ele comercializa é o seu capital. Com os boxes, ele vai poder guardar esse produto com segurança e ter um espaço para comercializar todos os dias e ganhar o seu dinheiro”, disse.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Michel Almeida, Joaquim Mineiro e Ricardo Barata, secretário municipal de infraestrutura Reginaldo da Silva, além de demais secretários municipais, comunidade e demais autoridades.

Seleção para os boxes

A secretária municipal de Administração, Samara Silva, informou que a ocupação dos boxes será definida por meio de chamamento público. “Em breve, vamos abrir um edital de chamamento público para que os produtores interessados possam concorrer a um dos boxes. Todas as informações serão publicadas nos canais oficiais da Prefeitura. É importante que os produtores acompanhem a divulgação para saber como participar”, destacou.