Cariri realiza 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fortalece participação social na construção de políticas públicas

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou, na Câmara Municipal, a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento reuniu autoridades municipais, representantes da rede de proteção, conselheiros, profissionais de diversas áreas e membros da sociedade civil em um importante espaço de diálogo, escuta e construção coletiva de propostas voltadas à garantia e ao fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes.

A conferência contou com a presença do prefeito Tetin, vereadores, secretários municipais, conselheiros tutelares, representantes de instituições parceiras e demais integrantes da rede de proteção, reforçando o compromisso conjunto com a promoção, defesa e garantia dos direitos da infância e adolescência no município.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”, a conferência promoveu reflexões sobre os desafios atuais e os avanços necessários para fortalecer as políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes. O encontro também possibilitou a apresentação, discussão e aprovação de propostas que servirão de base para as próximas etapas de debate, contribuindo para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas no município.

A programação contou com a palestra do psicólogo Vanilson Silva, que abordou a importância do fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e o papel da participação popular na construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas. Durante sua explanação, o palestrante destacou que a proteção integral da criança e do adolescente depende do trabalho articulado entre família, escola, comunidade, conselhos e poder público.

O prefeito ressaltou que a gestão municipal tem investido no fortalecimento das políticas voltadas à infância e à juventude, reconhecendo que garantir direitos é uma responsabilidade compartilhada entre governo e sociedade. “Investir em nossas crianças e adolescentes é investir no futuro de Cariri. Esta conferência representa um momento fundamental para ouvir a população, avaliar as políticas existentes e construir, de forma participativa, propostas que garantam mais oportunidades, proteção e cidadania para nossas crianças e jovens”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Carvalho, enfatizou a relevância da conferência como instrumento de participação social e fortalecimento da rede de proteção. “Este é um espaço democrático onde diferentes vozes se unem em torno de um objetivo comum: assegurar direitos e promover melhores condições de vida para nossas crianças e adolescentes. As propostas construídas aqui refletem o compromisso coletivo com uma infância protegida e um futuro mais promissor”, afirmou.

Já a presidente do CMDCA, Adriana Neres, destacou a importância da mobilização da sociedade para o fortalecimento das políticas públicas. “É um momento de escuta qualificada e de participação efetiva da sociedade. É por meio desse diálogo que conseguimos identificar demandas, avaliar desafios e construir caminhos que fortaleçam a garantia dos direitos das crianças e adolescentes em nosso município”, pontuou.

Ao longo do encontro, os participantes debateram e elaboraram propostas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção, à ampliação do acesso a direitos e ao desenvolvimento de ações que contribuam para a promoção do bem-estar, da segurança e das oportunidades para crianças e adolescentes.

A 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reafirmou o compromisso de Cariri do Tocantins com a construção de uma sociedade mais participativa, inclusiva e comprometida com a proteção integral da infância e da juventude, fortalecendo a democracia participativa e garantindo que as vozes da comunidade contribuam para a formulação de políticas públicas cada vez mais efetivas.