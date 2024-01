Celebre o Amor: Instituto Gratidão Tocantins define data para inscrições do segundo Casamento Comunitário

O Instituto Gratidão Tocantins, em parceria com o dedicado deputado estadual Gutierres Torquato, traz uma emocionante notícia: estão oficialmente abertas as inscrições para o tão aguardado 2º Casamento Comunitário de Gurupi. Durante todo o mês de fevereiro, de 01 a 29, os interessados são convidados a visitar a sede do Instituto Gratidão Tocantins, situada na Avenida Paraná, entre as encantadoras ruas 5 e 6, em Gurupi.