Celso Morais se manifesta sobre falta de água em Paraíso e pede união da população durante período de seca

da redação

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, se pronunciou sobre os problemas de abastecimento de água enfrentados pelos moradores do município. Em uma declaração pública, o gestor afirmou compreender a indignação das famílias que estão sofrendo com a falta de água e destacou as dificuldades enfrentadas pela população para realizar atividades básicas do dia a dia.

Ao falar sobre o assunto, Celso disse que também vive a realidade dos cidadãos como consumidor e contribuinte. O prefeito atribuiu o cenário ao período de seca e defendeu responsabilidade, união e colaboração da comunidade para enfrentar a situação.

O prefeito também afirmou que pedir paciência não significa aceitar o problema sem cobrar soluções e destacou a importância de exigir providências dos responsáveis pelo abastecimento. Ao encerrar a mensagem, demonstrou esperança na chegada das chuvas e reforçou a necessidade de trabalho conjunto para superar as dificuldades. A declaração ocorre em meio às preocupações da população com a regularidade do fornecimento de água em Paraíso do Tocantins.

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