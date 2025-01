Chuva forte em Dueré derruba árvores pela cidade e afeta rede de energia

da redação

Uma forte chuva que caiu no início da tarde desta quarta-feira (22) em Dueré, no sul do estado, causou diversos transtornos. Árvores caíram bloqueando ruas e atingindo a rede elétrica, deixando imóveis sem energia temporariamente.

De acordo com o secretário de infraestrutura da cidade, Raullisom Rocha Marinho, o temporal começou por volta das 12h20 e durou cerca de 15 minutos. O vento forte durou uns cinco minutos, mas foi suficiente para derrubar as árvores e causar os contratempos.

“Caiu em rede de energia, dando problema no fornecimento de energia, principalmente do setor Dona Constância. E também afetou a entrada da cidade para como quem vem de Formoso, caiu o árvore lá. E também na saída da Lagoa da Confusão”, explicou, ressaltando que um veículo foi atingido por uma árvore.

O secretário também afirmou que a prefeitura imediatamente tomou providências para desbloquear as vias da cidade.