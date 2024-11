Com articulação de Alexandre Guimarães, Ministro Jader Filho anuncia R$169 milhões para Palmas, na gestão Eduardo Siqueira

Por Redação

Em agenda em Brasília, o Prefeito Eleito de Palmas Eduardo Siqueira Campos (Podemos/TO) foi recebido ministro das Cidades, Jader Filho, que anunciou, nesta quinta-feira, 21 de novembro, o montante de R$169 milhões do Orçamento Geral da União para o início das obras do PAC Mobilidade para a Capital do Tocantins. O Prefeito Eleito esteve acompanhado do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB/TO).

“Há algo que é a cereja do bolo: isso estava para ser um financiamento e o deputado Alexandre Guimarães com o empenho dele, a generosidade e reconhecimento do ministro Jader Filho transformaram em uma obra do Orçamento. Então, Palmas sai ganhando, porque não vai se endividar e nós vamos fazer igualdade com a grande massa de palmenses que moram na região Sul”, garantiu Eduardo Siqueira Campos.

Em seguida, o Prefeito Eleito ainda destacou que sai do Ministério com muita gratidão, energias positivas e alegria e pontuou que: “Mesmo antes de assumir, o sr. deputado já proporciona a Palmas um presente desta envergadura”, disse Eduardo, acrescentando que as casas com quintais voltarão a ser realizadas para a população palmense.

Na ocasião, eles discutiram também projetos futuros como o Programa Minha Casa Minha Vida. “Obras que vão melhorar a qualidade de vida desse povo trabalhador. Estamos juntos para que a gente possa fazer Palmas avançar e crescer”, assegurou o ministro Jader Filho.

Neste sentido, o deputado federal Alexandre Guimarães agradeceu mais uma vez ao ministro Jader Filho por tudo que tem feito pelo Tocantins. “Saímos com o coração cheio de gratidão e o Eduardo volta para casa com a bagagem cheia de obras. Além disso, temos habitação que vamos voltar a falar em março de 2025, momento em que o Ministério da Cidades estará em Palmas discutindo sobre o tema com a presença do Ministro. Vamos ampliar isso e vamos fazer muito mais. Bora produzir”, finalizou Alexandre Guimarães.