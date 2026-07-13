Com dois palcos e atração nacional, Festival Gururock 2026 promete agitar o sul do Tocantins com 13 bandas

da redação

No Dia Mundial do Rock, celebrado nesta segunda-feira, 13 de julho, a organização do Gururock revelou as primeiras novidades da edição de 2026, que marcará os 15 anos de história de um dos festivais mais tradicionais do sul do Tocantins.

O evento será realizado no dia 12 de setembro, no complexo do Gurupi Fest Club, espaço onde funcionava a antiga casa de shows THE Club. Em sua 12ª edição, o festival terá estrutura ampliada, dois palcos simultâneos, 13 bandas da cena regional e uma atração de projeção nacional, que será anunciada nos próximos dias.

Criado em Gurupi, o festival se consolidou como uma das principais vitrines da música autoral e da cultura pop no Tocantins. Desde o início, o evento foi realizado anualmente na Capital da Amizade, com interrupção apenas durante o período mais crítico da pandemia.

A edição comemorativa conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi. O projeto também foi contemplado com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc, por meio de edital de chamamento público lançado pelo município.

Dois palcos homenageiam a identidade de Gurupi

Pela primeira vez, o Gururock terá dois palcos funcionando de forma simultânea. A proposta é reduzir os intervalos entre os shows e manter a programação em ritmo contínuo ao longo do festival.

Os nomes escolhidos fazem referência à história e aos símbolos de Gurupi.

O Palco Diamante Puro remete a um dos significados atribuídos à palavra “Gurupi”, de origem tupi. Segundo a organização, o nome representa o valor, a riqueza cultural e a identidade construída pelo município.

Já o Palco Camaleão do Sul homenageia o mascote do Gurupi Esporte Clube, um dos símbolos mais conhecidos da cidade. A expressão também reforça a posição de Gurupi como principal centro urbano do sul do Tocantins e referência regional em cultura, esporte e desenvolvimento.

Clandestinos é a primeira banda confirmada

A banda gurupiense Clandestinos foi anunciada como a primeira atração confirmada da edição especial. O grupo será uma das 13 bandas que subirão aos palcos do festival.

A programação completa ainda não foi divulgada. A expectativa agora está concentrada no anúncio da atração nacional, cuja contratação foi viabilizada com apoio financeiro destinado pelo vereador Walter Coelho.

Segundo a organização, ele foi o primeiro parlamentar da Câmara Municipal de Gurupi a apresentar uma emenda específica para ajudar no custeio do festival.

Entrada será vinculada à doação de alimentos

Além dos shows, o Gururock manterá ações sociais voltadas à comunidade. O acesso ao evento será realizado por meio da doação de alimentos não perecíveis.

Os produtos arrecadados serão catalogados e destinados a instituições beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelo município.

O festival também promoverá uma campanha de doação de sangue em parceria com o hemocentro local. A ação busca mobilizar principalmente o público jovem e ampliar o número de doadores na região.

Com estrutura inédita, programação ampliada e uma atração nacional ainda mantida em segredo, o Gururock prepara uma edição comemorativa para celebrar 15 anos de resistência, música autoral e fortalecimento da cultura independente no Tocantins.