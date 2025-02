Com mais de 200 novos casos de Covid-19 e três mortes prefeito de Araguaína redireciona recursos do Carnaval

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, anunciou, por meio das redes sociais, que a Prefeitura irá direcionar os recursos previstos para Carnaval de 2025 para a implantação de novos serviços públicos de saúde na cidade. A decisão foi divulgada após o aumento no número de casos ativos de covid-19 e uma morte registrada de uma paciente moradora da cidade, além da queda nos repasses financeiros do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feitos pelo Governo Federal.

“Hoje, mesmo com muita chuva, nós temos mais de 40 frentes de serviços por toda a cidade, porém a situação financeira do município não é das melhores. Parte é devido às sucessivas quedas de repasses do FPM do Governo Federal. Outro ponto que nos fez desistir de fazer o carnaval foi o crescente número de casos da Covid-19 em Araguaína, inclusive com mortes”, explicou o prefeito Wagner Rodrigues.

O recurso do Tesouro Municipal, na ordem de R$ 1,2 milhão, já está sendo investido na implantação da primeira Clínica Veterinária Pública de Araguaína e da Clínica de Saúde Mental.

Atendimento humanizado

Em processo de criação, a Clínica de Saúde Mental de Araguaína irá ampliar a oferta de serviços públicos destinados a pessoas com diferentes níveis de transtornos mentais, de leves a moderados, complementando o serviço hoje realizado pelos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) II, Caps Álcool e Drogas III e Caps Infantil.

“O projeto irá criar uma rede de atenção integral em saúde mental que atenderá de forma eficiente às necessidades dos pacientes em todos os níveis de assistência. São estabelecimentos e equipes de intervenção capazes de atuar na promoção, prevenção, atenção e reabilitação a partir de uma política de combate ao estigma do doente psiquiátrico e comprometida com a sua proteção e a reinserção social”, explica a secretária da saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia.

Clínica Pet

Outro projeto que também já está em andamento pela Prefeitura de Araguaína é a primeira Clínica Veterinária Municipal, que terá capacidade para 12 mil atendimentos gratuitos todos os anos. O espaço oferecerá consulta veterinária, exames físicos e laboratoriais, ultrassom, pequenos procedimentos cirúrgicos e o acolhimento de animais vítimas de maus-tratos.

“O projeto é destinado à população de baixa renda, que possua animais de estimação, como cães e gatos, ou animais recolhidos após sofrerem maus-tratos. Todo o atendimento será feito por veterinários e profissionais da saúde do Município de Araguaína em parceria com as universidades, possibilitando assim ampliar o número de serviços oferecidos pela unidade e colaborar com a formação acadêmica dos estudantes”, diz o secretário do Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Joaquim Quinta Neto.

Dinheiro bem aplicado

O prefeito Wagner aproveitou a oportunidade para explicar que os recursos direcionados não são exclusivos da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer e deverão sair do Tesouro Municipal, não onerando as atividades culturais, de esporte ou lazer que fazem parte dos projetos da Prefeitura de Araguaína.

No ano anterior, o Município destinou os recursos previstos para o carnaval para parte das obras do CEI (Centro de Educação Infantil) Constantino Pacífico de Oliveira, na Vila Cearense, e do novo Cemitério Municipal do Setor Monte Sinai. Ambos os investimentos estão previstos para serem concluídos até o final do primeiro semestre deste ano.

“O objetivo dessa decisão é garantir a saúde da população e aplicar os recursos públicos de forma eficiente, atendendo demandas mais emergenciais da população. Araguaína é uma cidade que se modernizou nos últimos anos e se tornou melhor para viver. Essa melhora na vida do araguainense se deve aos investimentos corretos que foram feitos e o nosso compromisso é que Araguaína continue crescendo”, completou o prefeito.

Casos de covid-19

Só no mês de fevereiro, a Secretaria da Saúde de Araguaína já registrou 214 casos de Covid-19 e três mortes de pacientes infectados desde o início do ano, duas delas de pacientes de outras cidades. A Vigilância Epidemiológica de Araguaína orienta que, caso a pessoa apresente sintomas gripais leves, como tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça e problemas no olfato ou no paladar, procure uma das 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Araguaína para realizar o teste de Covid-19.

Casos mais graves, que apresentem febre alta e dificuldade para respirar, devem ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos adultos e para o Pronto de Atendimento Infantil (PAI) no caso de crianças. O Município também reforça que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as vacinas disponíveis contra Covid-19 são eficazes para evitar o agravamento da doença, hospitalização e óbitos, sendo que o risco de reinfecção pode ser mais elevado à medida que novas mutações surjam.