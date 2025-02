Com o projeto “Olhar Atento”, Fortes garante cirurgias oftalmológicas para 145 pacientes em Formoso do Araguaia

Por Redação

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o município de Formoso do Araguaia inicia o mutirão de cirurgias de catarata e pterígio para reduzir a demanda reprimida de cirurgias da visão no município. A ação será realizada no Hospital Hermínio Azevedo Soares e beneficiará 145 pacientes que aguardavam pelo procedimento, muitos deles há anos. O mutirão acontece por meio do projeto “Olhar Atento” e é viabilizado por emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Fortes.

“A gente sabe que enxergar bem é fundamental para a qualidade de vida, e muitas dessas pessoas estavam há anos esperando por essa cirurgia. São mães, pais, avós que, muitas vezes, tinham dificuldades até para as tarefas mais simples do dia a dia. Poder ajudar essas pessoas a recuperar a visão e voltar a viver com dignidade é algo que me emociona e me motiva a continuar trabalhando. Nosso compromisso é seguir investindo em ações que realmente transformam vidas”, justificou Fortes.

A catarata e o pterígio são doenças oculares que afetam a visão e a qualidade de vida dos pacientes, principalmente os mais idosos. A iniciativa busca reduzir a fila de espera por cirurgias e proporcionar um atendimento humanizado à população de Formoso do Araguaia. “Através das cirurgias gratuitas vamos devolver qualidade de vida para quem mais precisa e garantir mais dignidade para os pacientes atendidos”, garantiu o deputado.