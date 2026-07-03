Com presença de Dorinha, Dertins e Sandoval: Colinas do Tocantins vira palco da “Marcha da Esperança” por curso de Medicina

Colinas do Tocantins parou na manhã desta quarta-feira, 1º, para defender ensino superior e saúde pública. Centenas de moradores foram às ruas na “Marcha da Esperança”, ato central do Movimento Medicina Já, que pressiona pela implantação do curso de Medicina na cidade, referência para toda a região Centro-Norte do Tocantins.

O protesto reuniu lideranças de peso e sociedade civil. Participaram a senadora Professora Dorinha Seabra, o ex-governador Sandoval Cardoso e o deputado estadual Eduardo do Dertins, articulador da mobilização. Também marcaram presença o prefeito de Colinas, Zé Nagru; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; e os prefeitos Felipe Miranda, de Brasilândia, Raimundinho Brandão, de Palmeirantes, e Jesus Evaristo, de Nova Olinda. Vereadores, empresários, profissionais da saúde, estudantes e entidades completaram o público.

Criado para sensibilizar autoridades, o Medicina Já defende o curso como projeto estratégico. Para os organizadores, a graduação vai além da sala de aula: significa ampliar vagas no ensino superior, reforçar a rede pública de saúde, gerar empregos, movimentar o comércio local e evitar o êxodo de jovens que hoje precisam estudar fora.

Durante o percurso, manifestantes vestiram camisetas, ergueram faixas e cartazes. Em discurso, Dorinha destacou a interiorização do ensino médico como ferramenta para reduzir desigualdades regionais. Sandoval Cardoso afirmou que Colinas tem estrutura e vocação para receber o curso, e que a adesão popular mostra a relevância social da pauta. Eduardo do Dertins reforçou o compromisso histórico com a causa e disse que a mobilização hoje envolve “diversos segmentos da sociedade”.

O presidente do Sindicato Rural de Colinas, Márcio Félix, um dos articuladores do movimento, disse que o município já conta com estrutura física e apoio institucional. Na avaliação dele, a chegada do curso fortalecerá a saúde regional, atrairá investimentos, criará centenas de empregos diretos e indiretos e impulsionará a economia.

A caminhada terminou com audiência pública. Lideranças políticas, empresariais e comunitárias reafirmaram que a pressão seguirá até a implantação definitiva da graduação.

Por vídeo, o senador Eduardo Gomes elogiou a iniciativa de Dertins e lembrou conquistas históricas de Colinas, citando a luta de Siqueira Campos pela criação do Tocantins. Em outra mensagem gravada, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Carlos Gaguim destacou o trabalho conjunto com Dertins em defesa do curso.

Para os participantes, o ato marcou a virada de chave: o Medicina Já deixou de ser pauta apenas de Colinas e se consolidou como causa regional, unindo sociedade, instituições e lideranças em torno de um objetivo comum — mais educação, saúde fortalecida e oportunidades para as próximas gerações.