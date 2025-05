Com repasse mensal de R$ 1,6 milhão em duodécimo, Portal da Transparência e Ouvidoria são pautas de reunião na Câmara de Gurupi

Na manhã desta segunda-feira, 26, a Câmara Municipal de Gurupi realizou uma reunião de alinhamento sobre transparência e funcionamento da Ouvidoria. Acompanhar o Portal Transparente (acesse aqui) é importante para os cidadãos possam sabem com facilidade sobre receitas, despesas, diárias, contratos, atos do legislativo, folha de pagamento que são custeado com o repasse mensal do duodécimo. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Casa de Leis e contou com a presença dos servidores dos departamentos responsáveis, equipe de controle interno e representantes da empresa parceira responsável pelo suporte técnico ao Portal da Transparência.

Por Redação

Durante a reunião, foram apresentados dados, índices e atualizações que visam garantir mais eficiência na alimentação do portal, além de reforçar o compromisso da Câmara com a participação cidadã e o acesso à informação de forma clara e acessível.

O presidente Ivanilson Marinho destacou a importância do momento para o fortalecimento da imagem do Poder Legislativo e para o cumprimento das exigências dos órgãos de controle.

“Estamos trabalhando para melhorar nosso sistema e cumprir as determinações do Tribunal de Contas. Refizemos o lançamento de processos referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, e já estamos ajustando os dados de 2025. Tivemos falhas de comunicação no sistema, mas agora estamos seguindo rigorosamente os critérios definidos pela empresa contratada e pelas orientações do TCE, para garantir um portal mais transparente e completo”, explicou o presidente.

Já o controlador interno da Câmara, Marcelo Stefanello, reforçou o esforço conjunto para manter o portal atualizado conforme a legislação vigente.

“Essa foi uma reunião de alinhamento para garantir que nosso Portal da Transparência atenda a todos os requisitos exigidos. Nosso objetivo é manter as informações atualizadas e acessíveis ao cidadão praticamente em tempo real. A transparência é uma responsabilidade que estamos assumindo com seriedade e comprometimento”, pontuou.

Representando o Núcleo Gov, empresa parceira no processo de acompanhamento técnico, Tiago Rodrigues enfatizou o papel da Câmara na busca pela excelência na gestão pública.

“Nosso objetivo é acompanhar e orientar a Câmara para que ela esteja em conformidade com todos os critérios de fiscalização do Tribunal de Contas. Isso inclui também a busca por selos de qualidade em transparência, mostrando que a Casa está comprometida com boas práticas de gestão”, afirmou.

A reunião demonstra o papel da Câmara Municipal de Gurupi como uma instituição comprometida com a integridade, a escuta ativa da população e a gestão responsável dos recursos públicos. A Ouvidoria e o Portal da Transparência seguem como canais fundamentais de aproximação com o cidadão e de fortalecimento da democracia local.

