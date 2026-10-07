Cooperfrigu e Sistema FIETO promovem palestra sobre riscos dos jogos virtuais em Gurupi

Por Wesley Silas
A Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu), em parceria com o Sistema FIETO (SESI/SENAI), realizou nesta semana, em Gurupi, uma palestra orientativa voltada à conscientização de seus colaboradores sobre os impactos dos jogos virtuais e apostas on-line (bets). A ação teve como objetivo alertar os trabalhadores sobre os prejuízos financeiros e os transtornos emocionais associados à compulsão por apostas digitais, promovendo estratégias de prevenção dentro do ambiente corporativo.
Prevenção e conscientização no ambiente de trabalho
A programação contou com exposições técnicas de especialistas do SESI e SENAI, que abordaram o funcionamento das plataformas de apostas e os mecanismos psicológicos que levam à dependência digital. Durante o encontro, foram apresentados dados sobre o crescimento das apostas esportivas e jogos de cassino on-line no país, além de orientações práticas para a identificação precoce de comportamentos de risco e o controle financeiro pessoal.
Impactos no orçamento e na produtividade
A iniciativa abordou a relação direta entre o endividamento provocado por apostas e o declínio no rendimento profissional. Segundo os palestrantes, a preocupação constante com dívidas acumuladas em aplicativos costuma gerar quadros de ansiedade, perda de foco e absenteísmo. Ao levar o debate para o chão de fábrica, a parceria buscou fornecer aos trabalhadores ferramentas de automanuseio financeiro e canais de apoio psicológico.
Saúde mental e estabilidade socioeconômica
A realização do evento reflete o avanço de uma pauta que ultrapassa os limites da gestão de recursos humanos para se consolidar como questão de saúde pública e estabilidade socioeconômica. O avanço desmedido dos jogos virtuais sobre a renda familiar atinge diretamente a qualidade de vida do trabalhador e a segurança de seus dependentes. A adoção de programas educativos contínuos por parte do setor produtivo surge, assim, como uma medida preventiva necessária para conter os desdobramentos sociais do endividamento e preservar a integridade mental das equipes de trabalho.