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quinta-feira, 9 julho

Cidades

Corpo de criança desaparecida em Peixe é encontrado a 100 km do local do afogamento

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Corpo de criança que se afogou em Peixe é encontrado a 100 km de distância (Foto Corpo de Bombeiros)

da redação

Foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 09, o corpo da criança que estava desaparecida após um afogamento no município de Peixe. Segundo informações, a vítima foi localizada na região do Trevo da Praia, a aproximadamente 100 km de onde ocorreu o incidente.

Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial estiveram no local. Em seguida, o corpo será encaminhado para Gurupi para exames periciais. A notícia gerou grande comoção na cidade. Familiares e amigos se mobilizaram durante todo o período de buscas. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas.

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