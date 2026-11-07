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sábado, 7 novembro

Cidades

Criança venezuelana de 8 anos morre após se afogar no lago de Porto Nacional

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Afogamento foi registrado no Lago de Porto Nacional — Foto: Porto Mídia

da redação

Uma criança venezuelana, identificada como Santi Zapata, de 8 anos, morreu afogada na tarde desta sexta-feira (6), no lago de Porto Nacional, região central do Tocantins. De acordo com informações preliminares, a vítima estava acampada às margens do lago com familiares e outras crianças. Durante um banho na água, acabou se afogando. O acidente foi registrado por volta das 15h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do corpo, com apoio de equipes da Polícia Militar. A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para os procedimentos necessários. Os pais da criança moram atualmente no setor Vila Nova, em Porto Nacional. As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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