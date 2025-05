Crianças e estudantes matriculadas na Rede Municipal de Ensino de Cariri do Tocantins recebem novo uniforme e mochila escolar

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins realizou na terça-feira, 27/05, a entrega de um novo uniforme acompanhado de mochila escolar às crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino, matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Luzia Souza Ferreira, e na Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges.

Na ocasião, o prefeito Elton Moreira, juntamente com a primeira-dama Ana Paula Carvalho, compareceu nas duas Unidades Municipais de Ensino para entregarem pessoalmente a cada uma das crianças e estudantes, as peças que compõem o novo uniforme de identificação escolar e a mochila de acompanhamento.

Todas as crianças matriculadas no CMEI receberam um kit contendo o conjunto completo do uniforme, sendo duas camisetas e duas bermudas, incluindo a mochila; enquanto que os estudantes da Escola Divina Ribeiro Borges, receberam além da mochila, um par de camisetas do novo uniforme escolar.