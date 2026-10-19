Crise hídrica afeta 19 bairros de Paraíso e leva Procon a cobrar explicações da BRK

da redação

Moradores de Paraíso do Tocantins enfrentam problemas no abastecimento de água desde o dia 6 de outubro. A situação é provocada pela estiagem prolongada, que reduziu significativamente a vazão do Rio Coco, principal manancial que abastece o município. Com torneiras secas e baixa pressão na rede, moradores de 19 bairros e setores relataram dificuldades para encher as caixas-d’água.

Diante das reclamações, o Procon Tocantins notificou a BRK Ambiental e deu prazo de 48 horas para que a concessionária apresentasse explicações e um plano de ação para solucionar o problema.

Para tentar manter o fornecimento, a empresa implantou um sistema de rodízio, dividindo os bairros em duas regiões com horários alternados de abastecimento. Entre as medidas emergenciais anunciadas estão a ativação de poços extras, novas estruturas de captação e o uso de caminhões-pipa para reforçar o sistema.

A concessionária informou que as ações devem continuar enquanto persistir a estiagem, mas não apresentou uma data definitiva para o fim das restrições. A crise aumenta a cobrança por soluções que garantam o abastecimento regular à população.