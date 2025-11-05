Declarações polêmicas de prefeito de Araguaçu geram reação de entidades de vereadores

da redação

A Confederação Nacional dos Vereadores (CNV) e a Associação Nacional dos Vereadores (ANV) divulgaram uma nota de repúdio às declarações do prefeito de Araguaçu, Jarbas Ribeiro (Progressistas), feitas durante uma sessão solene em homenagem ao Dia do Vereador. As entidades manifestaram seu descontentamento com as palavras do prefeito, que afirmou “Eu matava um desses” ao se referir aos vereadores que o “chacoalhavam” dentro da prefeitura.

As declarações do prefeito, que também incluíram a afirmação “Eu não escuto vocês. Eu não presto atenção no que vocês estão falando”, foram consideradas inaceitáveis pelas entidades, que defendem a importância do diálogo e do respeito entre os poderes executivo e legislativo. A CNV e a ANV consideram que as palavras do prefeito são um ataque à democracia e ao papel dos vereadores.

Veja a Nota

A Confederação Nacional dos Vereadores (CNV) e Associação Nacional dos

Vereadores (ANV) manifestam o mais profundo repúdio às declarações proferidas

pelo prefeito do município de Araguaçu (TO), senhor Jarbas Ribeiro, que, durante

Sessão Solene em homenagem ao Dia do Vereador, realizada no último dia 30 de

outubro, tentou intimidar o Poder Legislativo local com ameaças e palavras

desrespeitosas.

Em seu pronunciamento, o prefeito afirmou: “Tive a honra e o privilégio de tirar a

Câmara de Vereadores de lá de dentro da prefeitura. Imagine eu dentro da

prefeitura e essa turma me chacoalhando? Eu matava um desses. Eu não sou

homem de sangue de barata.”

E prosseguiu, demonstrando total desprezo pelo parlamento municipal: “Eu não

escuto vocês. Eu não presto atenção no que vocês estão falando. Muitas vezes chega

um só falando mal da legislatura e do prefeito.”

Tais declarações são inaceitáveis e representam uma grave ofensa não apenas aos

vereadores e vereadoras de Araguaçu, mas a todo o Poder Legislativo Municipal

brasileiro, que é um pilar essencial da democracia.

A CNV reafirma seu compromisso com a defesa da autonomia, do respeito

institucional e da integridade física e moral dos parlamentares municipais, e se

solidariza com os vereadores e vereadoras de Araguaçu diante desse ato de

intolerância e desrespeito.

Seguiremos firmes na luta por um Legislativo valorizado, respeitado e fortalecido,

que possa exercer seu papel fiscalizador e representativo sem medo, censura ou

intimidação.

Confederação Nacional dos Vereadores

Associação Nacional dos