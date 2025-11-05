Declarações polêmicas de prefeito de Araguaçu geram reação de entidades de vereadores

da redação
A Confederação Nacional dos Vereadores (CNV) e a Associação Nacional dos Vereadores (ANV) divulgaram uma nota de repúdio às declarações do prefeito de Araguaçu, Jarbas Ribeiro (Progressistas), feitas durante uma sessão solene em homenagem ao Dia do Vereador. As entidades manifestaram seu descontentamento com as palavras do prefeito, que afirmou “Eu matava um desses” ao se referir aos vereadores que o “chacoalhavam” dentro da prefeitura.
As declarações do prefeito, que também incluíram a afirmação “Eu não escuto vocês. Eu não presto atenção no que vocês estão falando”, foram consideradas inaceitáveis pelas entidades, que defendem a importância do diálogo e do respeito entre os poderes executivo e legislativo. A CNV e a ANV consideram que as palavras do prefeito são um ataque à democracia e ao papel dos vereadores.
Veja a Nota
A Confederação Nacional dos Vereadores (CNV) e Associação Nacional dos
Vereadores (ANV) manifestam o mais profundo repúdio às declarações proferidas
pelo prefeito do município de Araguaçu (TO), senhor Jarbas Ribeiro, que, durante
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Vereador, realizada no último dia 30 de
outubro, tentou intimidar o Poder Legislativo local com ameaças e palavras
desrespeitosas.
Em seu pronunciamento, o prefeito afirmou: “Tive a honra e o privilégio de tirar a
Câmara de Vereadores de lá de dentro da prefeitura. Imagine eu dentro da
prefeitura e essa turma me chacoalhando? Eu matava um desses. Eu não sou
homem de sangue de barata.”
E prosseguiu, demonstrando total desprezo pelo parlamento municipal: “Eu não
escuto vocês. Eu não presto atenção no que vocês estão falando. Muitas vezes chega
um só falando mal da legislatura e do prefeito.”
Tais declarações são inaceitáveis e representam uma grave ofensa não apenas aos
vereadores e vereadoras de Araguaçu, mas a todo o Poder Legislativo Municipal
brasileiro, que é um pilar essencial da democracia.
A CNV reafirma seu compromisso com a defesa da autonomia, do respeito
institucional e da integridade física e moral dos parlamentares municipais, e se
solidariza com os vereadores e vereadoras de Araguaçu diante desse ato de
intolerância e desrespeito.
Seguiremos firmes na luta por um Legislativo valorizado, respeitado e fortalecido,
que possa exercer seu papel fiscalizador e representativo sem medo, censura ou
intimidação.
Confederação Nacional dos Vereadores
Associação Nacional dos