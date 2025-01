Deputado Eduardo Fortes parabeniza governador Wanderlei Barbosa pela inauguração do Ginásio de Esportes de Cariri do Tocantins

Por Redação

Após mais de 10 anos de espera, o Ginásio de Esportes Luiz Orlando Pompeu, em Cariri do Tocantins, foi finalmente inaugurado nesta sexta-feira (20/01) pelo governador Wanderlei Barbosa, junto ao secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes. A reforma do ginásio foi solicitada pelo deputado estadual Eduardo Fortes em fevereiro de 2023, durante reunião com o secretário Elenil da Penha, e agora, finalmente concluída, trará benefícios significativos para a comunidade local.

Em sua fala, o deputado Eduardo Fortes parabenizou o governador e a equipe envolvida pela entrega da obra.

“Após mais de uma década de espera, Cariri do Tocantins agora conta com um ginásio totalmente reformado e adequado para a prática esportiva. Essa obra representa um grande avanço para nossa cidade, e o início dessa transformação foi fruto de um pedido que fiz em fevereiro de 2023. Estou muito feliz por ver essa demanda atendida e por ver nossa comunidade mais fortalecida no esporte”, declarou Fortes.

O parlamentar também destacou a importância do ginásio para a integração social e o incentivo ao esporte no município. “Essa reforma será um espaço de convivência para jovens, adultos e crianças, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão e bem-estar. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa e ao secretário Atos Gomes pelo compromisso com o desenvolvimento do esporte em nosso estado”, concluiu o deputado.