Deputado Gutierres Torquato acompanhado dos vereadores de Gurupi anuncia recursos para aquisição de UTI móvel e veículo para saúde de Gurupi.

Na manhã desta segunda-feira, 4, o deputado estadual Gutierres Torquato visitou a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi e anunciou, ao lado da vereadora Marilis, dos vereadores Colemar e Romildo Santos e de Luís Augusto, membro do Conselho Municipal de Saúde, uma importante conquista para a área da saúde no município.

Por Redação

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gutierres reafirmou seu compromisso com a população de Gurupi, informando que destinará ainda neste ano novos recursos para o setor de saúde da cidade. Parte do recurso será direcionada para a aquisição de uma ambulância equipada com UTI móvel, o que ampliará a capacidade de atendimento de urgência e emergência no município e nas regiões vizinhas. Além disso, o deputado anunciou o apoio financeiro para fortalecer os programas de saúde da Prefeitura de Gurupi, garantindo uma assistência mais completa e de qualidade para os cidadãos.

A iniciativa atende a uma demanda apresentada pelos vereadores locais, que têm atuado junto ao deputado para assegurar melhorias na infraestrutura e nos serviços de saúde da cidade.

“Estamos juntos trabalhando para melhorar a saúde de Gurupi, sempre ouvindo as necessidades da nossa população. Ainda neste ano, vamos destinar esses recursos para que Gurupi tenha um atendimento de saúde ainda mais eficiente e preparado para as emergências”, destacou Gutierres.

A ação reafirma a dedicação do deputado Gutierres em representar a cidade de Gurupi na Assembleia Legislativa, onde atua para garantir que as demandas da comunidade sejam atendidas. Com a aquisição da ambulância UTI móvel e o fortalecimento dos programas de saúde, a expectativa é que Gurupi avance na qualidade dos serviços oferecidos aos seus moradores, consolidando-se como um polo de atendimento em saúde na região sul.