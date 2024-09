Deputado Gutierres Torquato faz apelo ao Governo Federal e à Ecovias para manter o Trevo da Rua 20 em Gurupi

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 12, o deputado estadual Gutierres Torquato se manifestou de forma veemente contra o fechamento do Trevo da Rua 20 em Gurupi, conforme previsto no projeto de duplicação da BR que corta a cidade. De acordo com o deputado, o projeto foi elaborado sem ouvir os moradores e comerciantes da região, e a retirada do trevo traria graves prejuízos para o comércio local e para toda a população que depende desse importante acesso.

Movimento de comerciantes e moradores por um diálogo justo

Durante uma visita ao local, Gutierres destacou que o Trevo da Rua 20 desempenha um papel essencial na conexão entre diferentes partes da cidade e é vital para o comércio da região, que se desenvolve fortemente ao redor dessa área. Ele ressaltou que o fechamento do trevo, como proposto pela Ecovias no projeto de duplicação da BR, afetaria diretamente os comerciantes locais e causaria sérios transtornos à população.

“Esse trevo movimenta um comércio forte e é um ponto de ligação crucial para a cidade. A sua remoção traria consequências muito negativas para os empresários que dependem desse tráfego para manter suas atividades, além de prejudicar o dia a dia dos moradores”, declarou o deputado.

Comparação com o Posto Décio: um alerta para Gurupi

Gutierres também relembrou o impacto negativo sofrido pelo Posto Décio, uma grande empresa local, após a construção de um retorno distante no projeto anterior de duplicação da rodovia. “O Posto Décio foi penalizado pela falta de planejamento e diálogo com a população. A construção de um retorno tão distante reduziu significativamente o movimento no posto, prejudicando um importante ponto de desenvolvimento para Gurupi. Não podemos permitir que o mesmo ocorra com o comércio em torno do Trevo da Rua 20”, afirmou.

Apelo ao Governo Federal e mobilização local

O deputado está mobilizando moradores, empresários e a bancada federal do Tocantins para abrir um diálogo com a Ecovias, responsável pela obra, e o Governo Federal a reverem o projeto. O objetivo é garantir que o Trevo da Rua 20 seja mantido, atendendo aos anseios da população de Gurupi e evitando prejuízos ao comércio local.

“Estou dando início a um movimento, junto com os empresários e moradores, para sensibilizar as autoridades e a empresa responsável pela obra. Precisamos garantir que o Trevo da Rua 20 permaneça no projeto de duplicação da BR, de modo a não prejudicar a população local. Este é o meu compromisso com Gurupi”, concluiu Gutierres.

A expectativa é que o movimento ganhe força e que as vozes da população sejam ouvidas antes que as obras avancem.