Documentário sobre o Pouso do Meio, financiado pela Lei Paulo Gustavo, é apresentado durante Semana Cultural da UnirG

O documentário é uma produção do Jornalista Paulo Albuquerque

Na noite desta terça-feira, 19, foi apresentado durante a 5ª Semana Cultural da Universidade de Gurupi, o documentário “Pouso do Meio: do início ao fim”, produzido pelo jornalista Paulo Albuquerque. A apresentação aconteceu no auditório do campus Jacinto Nunes.

O documentário retrata a história do vilarejo Pouso do Meio, localizado às margens do córrego que lhe dá nome. Paulo Albuquerque explicou que a obra aborda desde a formação da comunidade nos anos 50 e 60, com destaque para personagens que marcaram época, até as consequências da ocupação humana e seu impacto ambiental sobre o córrego.

Com financiamento da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022), o projeto foi contemplado no edital Leilane Macedo, destinado a produções audiovisuais.

“Esse documentário é uma forma de preservar a memória da região e, ao mesmo tempo, trazer uma reflexão sobre a importância da preservação ambiental”, destacou o jornalista.

Ao destacar a importância dos editais para as produções, o jornalista afirma que seria inviável produzir o material sem o apoio da lei federal e o trabalho da gestão municipal. “Sem o apoio do edital Leilane Macedo, seria praticamente impossível transformar essa ideia em realidade. Esses recursos garantiram a produção do documentário, que traz à tona histórias que poderiam se perder no tempo. É uma vitória para a cultura local”, afirmou o jornalista.

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebeu um total de R$ 726.800,00 do Ministério da Cultura para financiar iniciativas culturais locais. Os recursos foram distribuídos entre os editais Leilane Macedo, voltado a produções audiovisuais como “Pouso do Meio”, e Zefinha Louça, que abrange outras atividades culturais.