Drenagem pluvial em Gurupi: Alagamentos e danos materiais abrem 2025 como um dos principais desafios à gestão municipal

Por Wesley Silas

Melhorar o sistema de drenagem pluvial é uma prioridade para a gestão municipal em Gurupi. Na noite de ontem, uma intensa chuva, registrada pela estação meteorológica do INMET na UFT, atingiu 80,8 mm, acompanhada de rajadas de vento de 38 km/h, resultando em alagamentos em várias áreas da cidade. Na Avenida D, parte do muro de um condomínio caiu, enquanto no Setor União, a água invadiu uma residência, e o córrego Mutuca transbordou novamente.

“As chuvas estão se tornando mais intensas e a impermeabilização da cidade, devido às construções, exige um plano eficaz para escoamento das águas e evitar esses problemas. A queda do muro, felizmente, não causou ferimentos ou danos a veículos. O prejuízo é apenas material, e já estamos trabalhando na reconstrução e reforço do muro e no aprimoramento do sistema de escoamento”, declarou o síndico do condomínio, Marcelo Dominicci.

Dominicci expressou gratidão pelo apoio da prefeitura, especialmente do vice-prefeito, Adailton Fonseca, e da Secretaria de Infraestrutura, que atuaram prontamente na limpeza da área afetada.

Ele enfatizou a necessidade de uma melhor rede de escoamento na Avenida D para prevenir o acúmulo de água e facilitar o fluxo, minimizando assim os danos.

Equipes da Infraestrutura foram mobilizadas para atender pontos estratégicos da cidade. Entre os locais mais afetados estão o Parque Mutuca na Avenida Beira Rio, a Rua D (ligação entre a Avenida Goiás e os setores Casego, União, Nova Fronteira e Malvinas), e a Avenida B, que dá acesso aos setores Santa Cruz, Santa Rita, Bela Vista e Alvoradas I e II. As intervenções envolvem a limpeza de galerias pluviais, desobstrução de bueiros, remoção de detritos, retirada de árvores caídas e manutenção de calçadas e meios-fios.

A secretária Municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, destacou a rapidez da equipe na execução das tarefas. “Nossa intervenção foi imediata para que, já no início da manhã, os pontos mais críticos recebessem atenção. Reconhecemos a importância desse trabalho para a população, pois facilita o tráfego e reduz os riscos de acidentes em situações críticas causadas pelas chuvas intensas”, afirmou.

A Defesa Civil permanece em campo, avaliando os danos e monitorando as áreas mais vulneráveis para evitar novos transtornos.