Duas Escolas Municipais de Gurupi são premiadas com incentivo para melhorias na infraestrutura

Por Redação

As Escolas Municipais de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira, no povoado Trevo da Praia, e Elizeu de Carvalho, no setor Industrial, foram selecionadas no resultado preliminar do Prêmio de Reconhecimento e Incentivo às Unidades Escolares Públicas do Estado do Tocantins. Cada unidade receberá um incentivo financeiro de R$ 250 mil, que será destinado a reformas, obras e ampliações nas infraestruturas escolares, visando tornar o ambiente ainda mais acolhedor e funcional para os alunos.

O prêmio, regulamentado pelo Edital Nº 01, de 15 de outubro de 2024, visa reconhecer e valorizar as melhores práticas e experiências exitosas da gestão da educação municipal, incentivando as três melhores escolas públicas municipais em cada Superintendência Regional de Educação (SRE) com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2023. As escolas participantes foram automaticamente inscritas ao prêmio ao assinarem o Termo de Adesão ao PROFE (Programa de Fortalecimento da Educação), formalizado em 2024, que oportunizou a inclusão das escolas municipais de Gurupi.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou o orgulho e a alegria pela conquista.

“Esse reconhecimento é fruto do trabalho árduo de cada servidor, professor e colaborador da educação em nossa cidade. Estamos investindo no futuro de Gurupi, oferecendo um ambiente escolar ainda mais adequado para que nossos alunos possam aprender com qualidade e dignidade”, comentou.