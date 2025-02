Dueré: Comunidade Nossa Senhora das Graças retorna atividades religiosas com nova coordenação

Por Redação

No sábado, 8 de fevereiro, a Comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada na zona rural de Dueré – TO, retomou suas atividades religiosas.

O evento contou com a significativa participação de membros da comunidade e visitantes, marcando a eleição da nova equipe de coordenação, composta por oito famílias, sob a liderança de Iris Lima e Marlene.

As celebrações continuarão a ocorrer no segundo sábado de cada mês. Em abril, começará a preparação para o evento “Esquenta de Santo Antônio.”

Para a professora Zenaide, que, com seu esposo José Luiz, é uma das famílias incentivadoras da comunidade, “a nova coordenação é composta por uma equipe altamente comprometida com a causa do Reino. Com certeza, a comunidade se fortalece e promove a transformação social por meio da família.”