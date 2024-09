A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi representada pelo seu presidente RAIMUNDO BONFIM BATISTA e por seu primeiro secretário, JAIR SAKAI, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os Associados para participarem da Segunda Assembleia Estatutária do Ano de 2024, que se realizará no dia 25 de setembro do corrente ano, na sede da Entidade…

Confira a íntegra do Edital.