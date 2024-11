Em Brasília, Prefeita Josi Nunes discute na ANTT ajustes nas travessias da BR-153 no perímetro urbano de Gurupi

Por Redação

Nesta terça-feira, 05, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve em Brasília para uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), acompanhada de secretários municipais, vereadores e empresários locais. O encontro teve como objetivo apresentar as demandas de acessos e travessias da BR-153 no trecho urbano de Gurupi, em meio às obras de duplicação realizadas pela concessionária Ecovias do Araguaia. A reunião foi organizada pela senadora Professora Dorinha, que também esteve presente.

Entre os principais pontos discutidos estavam o acesso da rodovia à Rua 20, o trevo de acesso ao Posto Décio (que também serve a associação Micro Jandira e outras propriedades rurais), além do acesso ao Posto Mutucão e ao bairro Jardim das Bandeiras, na saída Sul. Representantes do empresariado e moradores locais têm manifestado preocupações sobre a segurança e facilidade nas travessias da rodovia, já que muitos utilizam esses trevos diariamente para deslocamento.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância da reunião e o comprometimento da ANTT com as questões levantadas. “Nós reunimos com o diretor-geral e com os técnicos da ANTT. E os empresários de Gurupi falaram, o presidente da ACIG expôs, os nossos secretários, e tudo foi organizado pela senadora Dorinha. E daqui o diretor-geral ouviu e ficou organizada uma agenda de trabalho. A AMTT e a Ecovias vão à Gurupi para poder sentar e verificar todos os questionamentos que já foram feitos e verificar o que pode ser feito agora, a médio e a longo prazo. E no dia 03 de dezembro nós vamos voltar na ANTT já com os encaminhamentos de todos os pontos”, explicou a Prefeita.

A gestora celebrou o resultado da reunião e afirmou que a partir desse encontro uma nova agenda de trabalho será construída, proporcionando respostas claras e concretas para a comunidade. Ela ressaltou que a atenção será voltada para os trevos mais movimentados, como os das proximidades da Rua 20, do Posto Décio e do Posto Mutucão, pontos que concentram os principais questionamentos de moradores e empresários.