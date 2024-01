“Em três mandatos eu nunca fui procurado para discutir ações voltadas às crianças e adolescente”, vereador Ivanilson Marinho

Por Wesley Silas

A fala do vereador acontece pouco mais de um mês após uma audiência público promovida pelo Ministério Público que debateu o tema ““Criança não trabalha, criança dá trabalho!” no combate ao trabalho infantil.

“Ontem eu estava com meus filhos e minha esposa numa pizzaria e eu não sei se vocês já viram um menininho vendendo trufas e, toda as vezes eu ajudo ele; mas, ontem ele me calou e eu dormi muito tarde pensando nisso”, disse.

Segundo o vereador ele questionou a criança do paradeiro dos pais da criança que afirmou que não poderia parar de vender trufas.

“Ele disse que sua mãe estava em casa e eu perguntei: Cadê o seu pai? Aí ele me travou porque ele virou para mim e falou: Se o senhor achar (o meu pai) me apresenta”, relatou o vereador sobre a problemática de várias crianças obrigadas a ajudar no sustento casa.

Em seguida a prefeita Josi Nunes falou sobre as políticas públicas voltadas às crianças e adolescente e defendeu a criação de mais uma equipe do Conselho Tutelar em Gurupi na parte Oeste da Cidade onde está sendo construído a Estação da Cidadania.