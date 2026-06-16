EmpreendeJor: Dossiê multimídia analisa desafios e oportunidades laborais na capital

Da Redação Estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) lançam, no dia 22 de junho, o Dossiê Multimídia EmpreendeJor. O evento ocorre às 19h30, no auditório do Senac Tocantins, em Palmas, com o objetivo de apresentar um diagnóstico sobre empregabilidade, qualificação e empreendedorismo na capital. O material reúne reportagens, podcasts e vídeos produzidos por acadêmicos do 5º período.

Extensão universitária e pesquisa

O projeto integra as Ações Curriculares de Extensão (ACE V) da graduação, sob coordenação da professora Celene Fidelis Frias Ferreira. A iniciativa recebeu suporte de editais da Pró-Reitoria de Extensão (Proex/UFT) e do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX 2026). Segundo a coordenação, a produção busca dar visibilidade às trajetórias de trabalhadores e explicar a dinâmica econômica local por meio da prática jornalística aplicada.

Parceria institucional

A viabilização do conteúdo ocorreu via Acordo de Cooperação Técnica entre a UFT e o Senac Tocantins. Essa parceria facilitou o acesso dos estudantes a especialistas do setor de comércio e serviços, além de empreendedores locais. Para os acadêmicos envolvidos, a experiência permitiu a coleta de relatos que compõem um cenário social mais amplo do que as estatísticas tradicionais de mercado, aproximando a teoria acadêmica da realidade prática dos profissionais da cidade.

Desenvolvimento regional

O Dossiê EmpreendeJor está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 da Organização das Nações Unidas (ONU), que promove o trabalho decente e o crescimento econômico. A proposta é que o conhecimento produzido contribua para o debate sobre o desenvolvimento regional e a valorização da mão de obra palmense, utilizando plataformas digitais para ampliar o alcance das informações coletadas.

Impacto social