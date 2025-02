Estratégico para a Amazônia Legal, Aeroporto de Araguaína terá gestão leiloada com apoio da Prefeitura

O recente anúncio feito pelo Governo Federal para o leilão de operações em aeroportos regionais nas regiões Nordeste e da Amazônia Legal, incluindo o de Araguaína, faz parte dos esforços da Prefeitura para atrair o interesse das companhias aéreas. O prefeito Wagner Rodrigues explica que, conforme anunciado pela União no programa AmpliAR – Aviação Regional: conectando necessidades, oportunidades e infraestrutura, a adesão dos municípios foi voluntária.

“E diante de todos os investimentos que já fizemos no aeroporto, consideramos válido que Araguaína fizesse parte do programa, por isso colocamos nosso aeroporto à disposição. Temos altas expectativas de que a gestão da iniciativa privada contribuirá decisivamente para o crescimento do nosso aeroporto”, pontuou o prefeito.

Investimentos continuam

A Prefeitura está concluindo o processo de aprovação do EPTA (Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo), que já foi validado pelo CINDACTA (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo) e agora aguarda a avaliação do GEIV (Grupo Especial de Inspeção em Voo) para a homologação final. A vistoria está prevista ainda para este mês de fevereiro.

Em outubro do ano passado, o PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) foi instalado e já recebeu a homologação do GEIV.

“Até o momento, investimos pouco mais de R$ 17 milhões no aeroporto do total de mais de R$ 40 milhões que temos disponível na Secretaria da Aviação Civil. Então o araguainense pode ter certeza de que haverá mais injeção de recursos e melhorias no nosso aeroporto”, completa Wagner.

Para o secretário executivo do Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Araguaína, Hélter Dantas, os investimentos da Prefeitura são fundamentais para a etapa do leilão, uma vez que a concessionária que assumir o aeroporto irá gerir uma estrutura completa.

“É importante lembrar que as empresas que administram aeroportos possuem mais expertise e uma articulação maior junto às companhias aéreas, o que vai contribuir demais para a vinda dos voos para cá”, pontua Hélter.

Destaque regional

O aeroporto de Araguaína está no Bloco 9 – MA/TO do leilão do programa AmpliAR, junto das cidades de Balsas (MA) e Bacabal (MA). Contudo, dos três municípios, Araguaína é a única com classificação 3C, com capacidade para receber jatos dos modelos BEM-195 E2, A320neo e B738.

O objetivo do programa federal é oportunizar o investimento de recursos privados em aeroportos regionais que ainda não tenham concessão ou que estejam com investimento público avançado, como o caso de Araguaína. A previsão da União é que os investimentos alcancem R$ 5,3 bilhões.

Inicialmente, serão priorizados 102 aeroportos das regiões Nordeste e da Amazônia Legal que são considerados estratégicos pelo Governo Federal, conforme o Plano Aeroviário Nacional. Araguaína faz parte do primeiro grupo de 51 aeroportos, cuja gestão deve ser leiloada ainda no primeiro semestre deste ano.

Mais crescimento à vista

As obras no Aeroporto de Araguaína continuarão com a reestruturação e ampliação do terminal de passageiros para mais de dois mil metros quadrados, a criação de uma nova área de giro, um novo estacionamento, ampliação da seção contra incêndio e o reforço da pista.

Além disso, o acesso ao aeroporto será facilitado pela duplicação da Avenida Dionísio Farias, no Bairro de Fátima, que conecta o aeroporto à BR-153, obra financiada pela Prefeitura de Araguaína.

(Por Ricardo Sottero | Foto: Marcos Filho / Secom Araguaína)