Falhas na sinalização do DNIT e invasão das calçadas comprometem segurança e mobilidade na Região Central de Gurupi

Por Wesley Silas

No trecho que se estende pela Rua 13 até a Avenida Goiás, ligação entre as BRs 242 e 153, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) instalou sinalizações que estão prejudicando a mobilidade urbana e contribuindo para a poluição visual. Este cenário é agravado pelos comércios e caminhões que ocupam as calçadas em diversos pontos da cidade.

A instalação irregular de placas de trânsito nas vias urbanas traz problemas significativos, tanto para a segurança quanto para a mobilidade dos pedestres.

O problema se agrava ainda mais devido a falta de fiscalização para evitar invasão por comerciantes e motoristas nas diversas calçadas da cidade, obrigando e pedestre a andar entre os veículos no meio das Ruas e Avenidas da cidade.

Abaixo, algumas considerações importantes:

1. Segurança dos Pedestres: Placas mal posicionadas podem obstruir a passagem, forçando pedestres a desviar para a rua, o que aumenta o risco de acidentes. É essencial que a altura e localização das placas não interfiram na linha de visão dos pedestres, garantindo que pessoas com necessidades especiais possam se mover com segurança.

2. Conformidade com Normas: A sinalização deve seguir as especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e regulamentações locais, que estipulam a altura, distância mínima do meio-fio, e largura livre da calçada, entre outros critérios.

3. Impacto na Mobilidade Urbana: Calçadas são projetadas para facilitar o fluxo de pedestres. Placas colocadas inadequadamente podem reduzir a largura útil da calçada, criando gargalos e inviabilizando a fluidez do trânsito de pedestres.

4. Integração Urbana: O planejamento urbano deve sempre buscar a harmonia estética e funcional das vias públicas. Placas mal posicionadas tornam o ambiente visual poluído, comprometendo a leitura das informações e a aparência da cidade.

5. Manutenção e Sustentabilidade: Instalações adequadas facilitam a manutenção das sinalizações e do calçamento. A execução incorreta pode resultar em custos de manutenção elevados devido a danos na infraestrutura.

Para mitigar esses problemas, a instalação de sinalizações deve ser planejada com foco na melhoria contínua do ambiente urbano, por meio de inspeções regulares e ajustes conforme necessário para atender às demandas da população da terceira maior cidade do Tocantins.