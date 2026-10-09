Falta de água em Alvorada leva moradores a fazer abaixo-assinado

da redação

Moradores de bairros de Alvorada, no sul do Tocantins, organizaram um abaixo-assinado para cobrar soluções diante das constantes interrupções no abastecimento de água. As reclamações levaram o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a recomendar providências à BRK Ambiental, à Prefeitura de Alvorada e à Agência Tocantinense de Regulação (ATR). Uma fiscalização identificou falhas na distribuição, incluindo baixa pressão na rede de abastecimento, que afeta localidades como o Jardim Alvorada e o Conjunto Habitacional Deus Acima de Tudo.

Entre as medidas recomendadas, a concessionária deverá apresentar, em até 15 dias, um plano de melhorias com cronograma de obras e investimentos. O Ministério Público também orientou o fornecimento gratuito de água por caminhões-pipa quando as interrupções ultrapassarem quatro horas, além da revisão de contas referentes a períodos de abastecimento irregular, quando cabível.

A Prefeitura e a ATR também foram cobradas a reforçar a fiscalização. Os três órgãos têm prazo de 10 dias úteis, a partir do recebimento da recomendação, para informar quais providências foram adotadas ou estão em andamento.