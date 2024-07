Família Aguiar promove 2º encontro em Gurupi

Por Redação

O 2º Encontro da Família Aguiar, programado para o dia 13 de julho deste ano, vai reunir em Gurupi integrantes de várias gerações da família que ajudou na fundação da cidade. Será o dia inteiro de festa no salão da Maçonaria na Rua 8 e começa com um farto café da manhã numa recepcção calorosa aos que chegam para o grande dia. No almoço será servido um saboroso churrasco com acompanhamentos e a festa segue animada com o parabéns para os aniversariantes do mês em torno da mesa do bolo. Bingo, sorteios e entretenimento para crianças também estão sendo cuidadosamente programadas pela comissão organizadora. Para fechar com chave de ouro, à noite serão servidos caldo e arroz carreteiro.

No 1º Encontro, personagens ilustres da Família Aguiar que fizeram história e contribuíram com o progresso de Gurupi, foram homenageados. Delfino Aguiar, idealizador e patrocinador, da construção do primeiro hospital de Gurupi -Hospital Delfino Aguiar- e o seu irmão Luiz Brito Aguiar, o primeiro vice-prefeito eleito de Gurupi, em 1961, que na sequência assumiu o cargo de prefeito e muito contribuiu para que a cidade se tornasse uma das mais progressistas do então Norte de Goiás, foram representados por familiares para receber as justas homenagens.

Para o 2º Encontro os organizadores reservam surpresas na lista de homenagens. Já confirmaram presença esse ano, delegações de Brasília, dos estados de Goiás, Maranhão, e de várias cidades do Tocantins, estado onde os pioneiros da família Aguiar deixaram um grande legado e as atuais gerações se encarregam de continuar a rica história de seus antepassados.

2º Encontro Familia Aguiar

Dia: 13 de julho-sábado a partir das 8h

Local: Salão de festas da Maçonaria- Rua 8-Centro-Gurupi