Senar e Sindicato Rural de Gurupi promovem cursos profissionalizantes em parceria

Da redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi, está oferecendo uma série de cursos profissionalizantes voltados para capacitar novos profissionais para o mercado de trabalho. As formações abrangem as áreas de operador de drone, classificação de grãos e operador de máquinas agrícolas, atendendo à crescente demanda do setor rural por mão de obra qualificada.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, destacou a importância dessa parceria para a economia local e regional. “A capacitação profissional é essencial para o desenvolvimento do agronegócio e, consequentemente, da nossa região. Estamos trazendo conhecimento técnico e preparando profissionais para atuarem com as novas tecnologias, que são fundamentais para o avanço do setor”, afirmou Stival.

Os cursos ofertados proporcionam aos participantes uma formação sólida e atualizada, permitindo que atuem com eficiência e segurança no campo, seja no manuseio de drones para monitoramento e mapeamento de áreas agrícolas, na classificação de grãos, ou na operação de maquinário agrícola de última geração.

Com essa iniciativa, o Senar e o Sindicato Rural de Gurupi reafirmam seu compromisso com o fortalecimento da mão de obra rural e a modernização do setor agrícola, que é um dos pilares da economia de Gurupi e região.