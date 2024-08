Família de idoso assassinado em Porto Nacional comemora a prisão de dois dos três indivíduos que cometeram o crime

Domingos Alves Ramos, de 62 anos, foi morto com um tiro na cabeça após os criminosos invadirem a sua residência no setor Jardim Querido

Os familiares e amigos do idoso, Domingos Alves Ramos, de 63 anos, comemoram a atuação da justiça ao cumprirem por meio da 7ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Porto Nacional – DEIC, os mandados de prisão em desfavor de dois indivíduos condenados pelo homicídio do idoso. Os criminosos, identificados apenas pelas iniciais H.P.N, de 39 anos, e A.D.S, de 26 anos, que cometeram o assassinato em 2019, no setor Jardim Querido, foram levados a júri popular em março deste ano e presos somente em agosto. Após a prisão, foram encaminhados à Unidade Prisional de Porto Nacional para cumprir suas respectivas penas.

Na época do crime, a dupla, junto a um terceiro homem, foram presos, porém, liberados após permissão judicial para aguardarem a decisão em liberdade. No documento, os três foram condenados a 12 anos de prisão em regime fechado.

Conforme o delegado Wagner Rayelly Pereira Siqueira, após o trânsito em julgado das sentenças para dois dos réus, os mandados de prisão foram expedidos e cumpridos pela equipe, na quinta-feira (29). “O terceiro réu, também condenado, ainda aguarda a decisão de um recurso no Tribunal de Justiça do Tocantins”, destacou o delegado.

A família do idoso se emocionou com a notícia e explicou que o sentimento de ver a justiça sendo finalmente feita. “Esperamos cinco anos por essa decisão e hoje finalmente podemos descansar porque a justiça foi feita e os criminosos não estarão nas ruas. O meu pai teve sua residência invadida e não tinha culpa de nada, foi morto sem motivo nenhum e o próprio motorista que levou esses criminosos que registrou o boletim de ocorrência contra os próprios indivíduos”, abalada, pontuou uma de suas filhas que preferiu não se identificar

O Crime

O homicídio ocorreu na madrugada de 6 de março de 2019, no setor Jardim Querido, em Porto Nacional. De acordo com a investigação, os suspeitos invadiram a casa de Domingos Alves Ramos e o executaram com um tiro na cabeça.