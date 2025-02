Fortes comemora resultados práticos da visita do governador Wanderlei Barbosa a Gurupi

Governador anunciou melhorias no Hospital Regional de Gurupi, ampliação do quadro de servidores da saúde e retomada das obras do HGG. O deputado Eduardo Fortes comemorou o fortalecimento da parceria com o governo do Tocantins.

por Redação

“Dia muito feliz. O governador anunciou que as melhorias no Hospital Regional começam já na próxima semana, os equipamentos serão recuperados e, finalmente, vamos destravar as obras do Hospital Geral de Gurupi. Isso mostra que nosso trabalho e articulação estão trazendo resultados para o povo de Gurupi e toda a região”, comemorou o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD), após a visita do governador Wanderlei Barbosa ao município, nesta sexta-feira, 7.

Durante a agenda, o governador anunciou obras imediatas de reparo no Hospital Regional de Gurupi (HRG), que incluem a manutenção e substituição de equipamentos hospitalares para garantir exames essenciais, como raio-X e tomografia. Além disso, Wanderlei assinou o pedido de ampliação do quadro de cargos da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), que será enviado à Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). A medida permitirá a realização de concurso público para a contratação de médicos especialistas e enfermeiros obstetras.

No Hospital Geral de Gurupi (HGG), a vistoria revelou que ainda faltam a construção do centro cirúrgico, necrotério e cobertura da área de circulação. O governador explicou que apenas a parte administrativa e uma pequena ala de internação foram concluídas até o momento. Wanderlei Barbosa também anunciou que a nova licitação para a conclusão da unidade será no valor de R$ 103 milhões. Segundo o secretário estadual de Saúde, Carlos Felinto, o processo de licitação já foi homologado e está na fase de contratação da empresa responsável pelas obras.

Diante dos anúncios, Fortes garantiu que seguirá acompanhando cada etapa dos processos. “A saúde de Gurupi precisa ser tratada como prioridade, e essa visita do governador prova que estamos avançando. Mas não vamos parar por aqui”, concluiu o deputado.