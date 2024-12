Fundos Municipais da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa recebem doação de R$ 50 mil do Banco da Amazônia

Por Redação

Os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa de Gurupi receberam uma nova doação de recursos do Banco da Amazônia. A solenidade de entrega foi realizada na manhã desta quinta-feira, 19, no gabinete da Prefeita Josi Nunes, no Centro Administrativo.

Os valores incluem R$ 10 mil para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e R$ 40 mil para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Durante a cerimônia, a prefeita Josi Nunes reforçou o compromisso da gestão em proporcionar serviços públicos de qualidade e ampliar as iniciativas sociais em prol da comunidade. “Nossa sociedade está envelhecendo cada vez mais, e isso também é graças aos serviços públicos e às parcerias com a iniciativa privada e entidades não governamentais. Da mesma forma, é essencial continuar investindo em projetos voltados às crianças e adolescentes para construir um futuro melhor”, destacou a prefeita.

Guido Biachi, gerente do Banco da Amazônia, enfatizou o papel da instituição como apoiadora das políticas sociais. “O Banco da Amazônia está à disposição para incentivar a Prefeitura e a comunidade em ações que façam a diferença”, declarou.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Talita Pereira, agradeceu pela doação e anunciou que será publicado um edital de chamamento público para que as entidades cadastradas apresentem propostas de uso dos recursos. “O objetivo é garantir que as entidades consigam implementar melhorias e promover suas atividades com ainda mais qualidade”, explicou.

Já Shirley Albino, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ressaltou que o recurso será fundamental para a execução de projetos desenvolvidos pelas instituições cadastradas. Ela destacou os avanços do último ano, quando quatro entidades – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) e Clube Castelo – receberam apoio financeiro e implementaram ações na comunidade.